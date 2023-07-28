Росія може ще довго підтримувати теперішній темп війни за рахунок людських ресурсів — розвідка Естонії

Росія с ставила перед собою задачу набрати до армії 400 000 осіб, але навіть половини від цієї кількості буде достатньо для відновлення втрат.

Розвідка Сил оборони Естонії вважає, що Росія може ще довго продовжувати підтримувати існуючий темп війни за рахунок великих людських резервів.

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Про це заявив Голова розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг ERR.

Він заявив, що у Росії наразі не дуже хороші справи в плані резервів, як в України, але Кремль може залучити додатково близько 190 000 осіб у рамках оголошеного 1 квітня набору в збройні сили.

Видання зазначило, що Росія с ставила перед собою задачу набрати до армії 400 000 осіб, але навіть половини від цієї кількості буде достатньо для відновлення втрат.

Гросберг нагадав, що розвідка Естонії оцінює втрати РФ у 130-140 тисяч військовослужбовців загиблими і тяжкопораненими.

"Якщо до кінця року вдасться набрати ще близько 190 000 осіб, то це дасть змогу поповнити втрати, що означає затягування війни, але водночас це дасть змогу російському політичному керівництву не оголошувати мобілізацію, як це було зроблено у вересні минулого року. За таких темпів набору можна зберігати статус-кво, як це було протягом усього цього року", – резюмував він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військові на півдні вперше упритул підійшли до російських "зубів дракона" начебто на схід від маленьких сіл Нове та Харкове Запорізької області.

Крім того, ми раніше інформували, що військовий аналітик Олексій Гетьман повідомив, що українські Сили оборони нібито вже прорвали першу лінію оборони окупантів на півдні.

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