Росія може скористатися паузою у допомозі США для посилення атак по Україні - ISW

Затримка військової допомоги США та припинення обміну розвідданими з Києвом дають Росії можливість посилити свої удари і спробувати знищити запаси української ППО.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Повідомляється, що 7 березня росіяни завдали найбільш потужного комбінованого удару по Україні з листопада 2024 року, застосувавши ракети і безпілотники для підвищення ефективності атаки.

Російські війська продовжують адаптувати свої стратегії ударів для подавлення української протиповітряної оборони, збільшуючи кількість безпілотників типу Shahed і маскувальних дронів у кожному ударі. Збільшення їх кількості розпочалося ще восени 2024 року, ймовірно, внаслідок успішних українських інновацій у радіоелектронній боротьбі (РЕБ). Аналітики вважають, що Росія активно збільшила виробництво Shahed, щоб підвищити ефективність своїх ударних груп. Протягом січня та лютого 2025 року російські війська запускали в середньому 83,4 і 139,3 безпілотника на групу відповідно, а на початку березня цей показник знизився до 128,8.

Водночас, з січня по березень 2025 року, Росія рідко використовувала ракети в ударах, але 6–7 березня відбулося серйозне збільшення кількості ракет – 67 штук, що є найбільшим числом цього року. Для досягнення максимальної шкоди Україні Росія ймовірно збільшила використання балістичних ракет «Іскандер-М/КН-23» і крилатих ракет Х-101/Х-55, застосовуючи також великий арсенал безпілотників і дронів-приманок для виявлення і подавлення ППО України.

Інститут вивчення війни (ISW) вважає, що призупинення американської військової допомоги і обміну розвідданими з Україною може дозволити Росії активізувати свої великомасштабні удари, спрямовані на виснаження запасів української ППО. Під час паузи у допомозі США Україна, ймовірно, буде змушена економити свої перехоплювачі Patriot, що погіршить її здатність протистояти російським ударам.

Також аналітики вважають, що успішні удари по енергетичних об'єктах України можуть суттєво вплинути на її здатність забезпечувати енергетичні потреби для оборони та цивільних потреб. Росія також продовжує наступальні операції на окремих ділянках фронту, щоб скористатися будь-якими наслідками припинення американської допомоги на полі бою.

Нагадаємо, в Білому домі заявили, що Сполучені Штати призупинили військову допомогу Україні для її перегляду.

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