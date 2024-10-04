Росія може скоротити наступальні операції через великі втрати на фронті - ISW

Російські загарбники готували наступальну операцію на літо 2024 року кілька місяців, для чого вони збирали резерви та ресурси. Однак за сотенні кілька місяців ці ресурси значно скоротився, внаслідок виснажливих боїв.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики пишуть, що у травні 2024 року російські війська хотіли створити угруповання з незадіяними оперативними резервами чисельністю до 70 тисяч осіб. Це угруповання повинно було виконувати наступальну операцію на півночі Харківщини. Крім того, планувалося створити резерви для наступу Центрального угруповання військ на Покровськ влітку цього року.

Експерти ISW пишуть, що Росія втратила значну частину цих резервів під час наступу на Харківщині, на Покровському напрямку, а також для захисту Курської області, куди зайшли ЗСУ.

Також читайте Окупанти нарощують темпи наступу на Донеччині: у The Washington Post озвучили причину

За даними експертів, росіяни втрачають велику кількість важкої бронетехніки під час механізованих штурмів по всій лінії фронту, особливо в західній частині Донецької області. Росія, ймовірно, накопичила велику кількість техніки для проведення штурмів, однак довгострокові запаси техніки стануть більш відчутними зі зростанням втрат і можуть змусити російське військове командування переосмислити вигоду від продовження такої інтенсивної війни.

Крім того, аналітики пишуть, що продовження здатність Росії підтримувати наступальні операції на північному сході та сході України ослаблює необхідність перекидати частини до Курської області, а також значні втрати. Експерти пишуть, що, скоріше за все, Росія скорочуватиме активність на менш пріоритетних ділянках фронту, ніж буде знижувати атаки рівномірно вздовж усієї лінії фронту

"Нинішня російська наступальна операція влітку 2024 року, ймовірно, досягне кульмінації у найближчі тижні й місяці. Однак російські війська можуть продовжувати проводити наступальні операції в значно меншому темпі по всій території України. Таким чином вони сподіваються, що послідовний наступальний тиск не дозволить ЗСУ накопичити живу силу і ресурси, необхідні для перехоплення ініціативи на всьому театрі воєнних дій", - ідеться у звіті ISW.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники значно наростили кількість засобів артилерії на Запорізькому напрямку, а також збільшив пересування між своїми позиціями.

Крім того, ми раніше інформували, що військовий експерт повідомив про нові труднощі для ЗСУ.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.