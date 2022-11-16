Росія може сповільнити ракетні обстріли інфраструктури України – ISW

Армія РФ могла використати значну частину наявних у них систем високоточної зброї під час масованих ракетних ударів 15 листопада.

Армія Російської Федерації, ймовірно, сповільнить темпи обстрілів критичної української інфраструктури, оскільки у вівторок, 15 листопада, вона здійснили найбільшу серію ракетних ударів по критичних об'єктах України від початку війни, виснаживши свої запаси.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики також зазначають, що збільшення відсотка збитих Україною російських ракет свідчить про покращення стану української протиповітряної оборони протягом останнього місяця.

На думку експертів, Кремль підготував масований ракетний удар до того, як президент України Володимир Зеленський представив мирну пропозицію з 10 пунктів на саміті G20 15 листопада.

На думку аналітиків, Кремль навмисно і заздалегіть спланував масований ракетний удар по Україні напередодні виступу Зеленського на саміті "Великої двадцятки", враховуючи, що ракетний удар по декількох напрямках вимагає значної військової підготовки.

Як зазначили експерти, офіційний наратив Кремля навколо саміту G20 ще більше підтверджує незацікавленість Росії в перспективі мирних переговорів з Україною.

Масована атака по об’єктах критичної інфраструктури 15 листопада

У вівторок, 15 листопада агресорка Росія здійснила серію ракетних ударів по містах України, пошкодивши багато об'єктів критичної інфраструктури. Одразу після обстрілів в Україні застосували графіки аварійних відключень світла.

Це наймасованіша ракетна атака РФ по Україні від 24 лютого. Росія випустила близько 100 ракет по території України.

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