Росія може спробувати захопити Одесу 2023 року: Буданов оцінив реалістичність такого сценарію

В українській розвідці заявили, що Росія має плани окупувати Одесу наступного року, про що раніше повідомляли західні чиновники.

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов запевнив, що й Україна має плани в разі наступу росіян на Одесу.

Про це керівник української розвідки розповів в ефірі спільного телемарафону у п'ятницю, 22 липня.

"Плани у них такі є. План і у нас є, а що буде - покаже час. Як я вже казав раніше і повторюся знову: всі наші питання вирішуємо тільки ми самі виключно воєнним шляхом. Тобто шляхом сили. Будемо відновлювати нашу територіальну цілісність станом на 1991 рік. Нічого іншого не буде", - підкреслив голова воєнної розвідки.

Нагадаємо, іноземне видання Foreign Policy, посилаючись на слова високопоставленого західного чиновника, повідомило, що країна-окупантка Російська Федерація 2023 року може спробувати захопити Одесу. У статті зазначається, що західний чиновник, який ознайомився з даними розвідки, зауважив, що Росія може зважитися на новий великий наступ на Україну на початку наступного року. У тому числі захопити Одесу і південно-західне узбережжя країни.