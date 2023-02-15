Росія може вдатися до повітряного бою під час наступу, тож Україні треба посилювати ППО – Politico

Чиновник з адміністрації США вважає, що через виснаження російських сухопутних сил РФ може "застосувати засоби повітряного бою".

Джерела в Білому домі повідомили, що Росія стягує до кордонів з Україною авіацію, що може свідчити про плани агресорки використати її для підтримки свого наземного наступу.

Про це пише Politico.

"Хоча основний російський потенціал – сухопутні війська – дуже деморалізовані, дуже обідрані, дуже виснажені, у росіян все ще є досить значні військово-повітряні сили", – сказав анонімний високопосадовець з адміністрації США.

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Він додав, що РФ стягує їх до кордонів з Україною, вилучаючи з місць довгострокового зберігання. За оцінками американського чиновника, Росія "очевидно … готується до якогось типу наступу", звернувши увагу на "масову мобілізацію" та "нагромадження авіаційних засобів", як два основні індикатори.

Водночас міністр оборони США Ллойд Остін применшив занепокоєння щодо будь-якої неминучої повітряної кампанії з боку РФ.

"З погляду того, чи збирає Росія свою авіацію для масованої повітряної атаки, ми наразі цього не бачимо", – сказав очільник Пентагону 14 лютого, водночас додавши, що РФ має суттєву кількість літаків у своєму розпорядженні та багато можливостей.

"Саме тому ми підкреслили, що нам потрібно зробити все можливе, щоб Україна отримала якомога більше можливостей протиповітряної оборони", – зазначив Остін.

Він запевнив, що партнери України роблять усе, щоб держава змогла захистити себе, якщо країна-агресорка все-таки залучить до бою свою авіацію.

"Поки що вони цього не зробили, тому що ППО України було дуже ефективною", – сказав міністр оборони США.

Експерти зазначають, що перші дні повномасштабного вторгнення РФ до України виявилися важкими для російської авіації. Саме тому Москва обмежила використання військових літаків у повітряному просторіУкраїни.

Чиновник з американської адміністрації вважає – той факт, що сухопутні сили РФ виснажені, є "найкращим показником того, що вони можуть застосувати засоби повітряного бою".

Нагадаємо, за підсумками чергового засідання у форматі Рамштайн 14 лютого президент України Володимир Зеленський повідомив, що партнери передадуть державі більше засобів ППО, танків, артилерії, снарядів, а також буде більше навчання українських військових. Президент зауважив, що не все з допомоги варто озвучувати публічно.

Додамо, джерела у Білому домі вважають, що переламний момент у війні в Україні настане навесні 2023 року. Тоді очікується і новий наступ російських окупантів, і контрнаступ українських військ.

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