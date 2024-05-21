Росія може відкрити новий фронт: NYT оцінило ситуацію в прикордонних областях

Ймовірно, Росія може відкрити новий фронт на Сумщині після кульмінації наступу на Харківському напрямку.

Російські війська другий тиждень атакують прикордонне місто Вовчанськ у Харківській області і вже захопили близько 40% його території. Невеличке місто, в якому до війни мешкало 17 тисяч людей, розташоване лише за 8 км від російського кордону, що робить його бажаною ціллю нового наступу Москви. Мета росіян — створити у прикордонні буферну зону і завадити Силам оборони України бити артилерією по російській території.

Про це пише The New York Times.

Карти поля бою, складені незалежні спостерігачами, свідчать, що окупаційні сили контролюють північну частину Вовчанська, а лінія фронту проходить по річці Вовча, яка розділяє місто приблизно навпіл.

"Сили Кремля намагатимуться досягти подальших успіхів протягом наступних тижнів і спробують створити буферну зону вздовж українського кордону", – заявив у понеділок, 20 травня, голова Міноборони США Ллойд Остін під час зустрічі із західними союзниками.

Росіяни також просунулися приблизно на 8 км вглиб української території на захід від Вовчанська і контролюють понад 180 кв. км у цьому регіоні. Видання зазначає, що це найбільші територіальні здобутки окупантів з кінця 2022 року.

Чи планує Росія відкрити новий фронт

Україна заявляє, що ЗСУ вдалося уповільнити просування російських військ на Харківщині, але термінова передислокація резервів розтягує сили українських захисників. До того ж президент України Володимир Зеленський застеріг, що наступ на Харківщину може бути лише "першою хвилею", а фронт може розширитися ще більше.

Керівництво української армії не виключає, що Росія планує відкрити новий фронт на півночі і почати наступ на Сумську область. Про це свідчать розвіддані про скупчення російських сил на кордоні та повідомлення про диверсійно-розвідувальні рейди росіян в цьому районі.

Голова української розвідки генерал Кирило Буданов ще минулого тижня прямо заявив в коментарі для NYT, що він очікує потужного наступу росіян на сумському напрямку після кульмінації їхньої операції на Харківщині.

Ймовірно, російській армії поставили задачу захопити Вовчанськ. Спочатку вони кілька днів бомбардували його КАБами, а тепер ведуть вуличні бої і повільно просуваються до середмістя квартал за кварталом.

"Наші солдати намагаються відбити будинок за будинком, вулицю за вулицею", – сказав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Також відомо, що російська армія завдає ударів по логістичних шляхах південніше Вовчанська, щоб унеможливити матеріально-технічне забезпечення Сил оборони України в цьому районі.

У звіті Інституту вивчення війни зазначається, що захоплення Вовчанська дозволить росіянам створити плацдарм поблизу російського тилу і використовувати його для підготовки та початку другої фази наступу на півночі України.

Нагадаємо, журналісти отримали план наступу росіян на Харківщині. З нього випливає, що росіяни намагалися з'ясувати, чи зможуть вони частково оточити Харків і. зокрема, тиснути на українців на схід від Печенізького водосховища.

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