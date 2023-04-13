Росія може відновити масовані ракетні атаки по Україні: у Генштабі ЗСУ розповіли коли

Росія від лютого 2022 року витратила по Україні 8000 ракет.

Росія вже восени може повернутися до тактики масованих ракетних ударів по Україні.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов під час брифінгу.

"За наявними даними, в червні цього року Росія планує розпочати серійне виробництво стратегічних крилатих ракет повітряного базування типу Х-50, що дасть змогу Кремлю восени активізувати ракетні удари по території нашої країни", – сказав Громов.

Також, за його словами, Росія витратила щонайменше 50% свого запасу зенітних ракет дальнього радіуса дії. Зокрема, від лютого 2022 року - це становить щонайменше 8000 ракет, переважно класу "земля-земля".

"На теперішньому рівні виробництва Росія не зможе відновити свій резерв у середньостроковій перспективі, що потенційно може поставити під загрозу здатність Москви захищати свої стратегічні інтереси на Далекому Сході та на кордоні з країнами НАТО", - зауважив він.

Загроза ракетних ударів на Великдень

У Командуванні об'єднаних сил ЗСУ прокоментували загрозу ракетних атак ворога на Великдень. Генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, що ймоворність ракетних ударів на свято існує. ППО України готується до ймовірного відбиття атаки. Водночас, у командуванні закликали українців не ігнорувати повітряну тривогу.

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