Росія може використати армію з Придністров’я як маневр для відволікання: Арестович оцінив загрозу

Росія може використати армію з Придністров’я як маневр для відволікання: Арестович оцінив загрозу

РФ таким чином вигадує новий метод, щоб залишити українські війська на тих місцях, де вони зараз перебувають.

Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що армія невизнаного Придністров’я фактично небоєздатна, тож безпосередньої військової небезпеки вона не становить.

Про це він розповів в ефірі 24 каналу.

"Якщо вважати так звану "міліцію" так званих "ЛНР" і "ДНР" першим і другим армійським корпусом (Росії – ред.), то армія так званої "Придністровської молдовської республіки" від 2017 року росіянами використовується як третій армійський корпус і в усіх навчаннях бере відповідно участь", – пояснив Арестович.

"Але треба розуміти, що вона (армія "ПМР" – ред.) не дуже боєздатна, скажемо так дуже м’яко. Тому що відмобілізована вона – 20 тисяч осіб усього, а насправді набагато менше. В них техніки нема практично, яка боєздатна. І є півтори тисячі десь росіян, які там утримують штаб 14-ї армії і охорону складів. Тобто безпосередньої військової небезпеки вона не становить", – зазначив радник голови ОП.

Водночас він припустив, що армія невизнаної "ПМР" може бути використана у війні проти України як маневр відволікання.

"Вона (Росія – ред.) може спробувати це як відволікаючий маневр для того, щоб ми не перекидали війська з вивільнених зон – Київщина, Одещина, яким практично нічого зараз не загрожує – на схід, де зав’язується основна драма цієї війни, друга половина цієї війни", – пояснив Арестович.

Він додав, що Росія таким чином вигадує новий метод, щоб залишити українські війська на тих місцях, де вони зараз перебувають.

"Мова про те, що спроба росіян забезпечити оперативне оточення наших військ між Ізюмом і Мар’їнкою, взяти в полон і добити Маріуполь. Вони розуміють, що вони виходять з Київщини, вони ніколи не візьмуть Одесу. І вони розуміють, що ми можемо взяти вільний підрозділ, який охороняє Київщину, і перекинути його на той бік. І для того, щоб цього не було, вони вигадують новітні способи залишити наші війська на місці, зокрема – активність у Придністров’ї", – пояснив радник голови президентського офісу.

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ повідомили, що активізовано роботу щодо залучення підрозділів російських військ, які базуються на території Придністровського регіону Молдови для проведення провокацій та демонстраційних дій на кордоні з Україною. Можливе залучення до бойових дій проти України.

В МЗС Молдови не змогли підтвердити інформацію Генштабу ЗСУ про мобілізацію російських військових з невизнаного Придністров'я.

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