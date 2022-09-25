Росія може використати мобілізацію для посилення Росгвардії - британська розвідка

Підрозділи Росгвардії відіграли важливу роль як у бойовій, так і в тиловій охороні в Україні та нині сприяють проведенню псевдореферендумів.

Влада Росії може використовувати мобілізацію для посилення підрозділів Росгвардії додатковими силами.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у щоденному огляді.

Відомий російський націоналіст депутат Думи РФ Олександр Хінштейн 21 вересня закликав поширити часткову мобілізацію російських збройних сил на Росгвардію.

"Підрозділи Росгвардії відіграли важливу роль як у бойових діях, так і у забезпеченні безпеки тилу в Україні і наразі сприяють проведенню референдумів щодо приєднання окупованих територій", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що сили призначені для виконання функцій внутрішньої безпеки, щоб забезпечити наступність путінського режиму. Вони були особливо погано підготовлені до інтенсивних бойових дій в Україні.

"Враховуючи необхідність придушення зростаючої внутрішньої незгоди в Росії, а також виконання оперативних завдань в Україні, Росгвардія, швидше за все, матиме особливе навантаження. Існує реальна ймовірність того, що мобілізація буде використана для посилення підрозділів Росгвардії додатковим особовим складом", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, в РФ можуть примусово мобілізувати українських військовополонених.

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