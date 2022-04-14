Росія може використати тактичну ядерну зброю в Україні через провали на полі бою - директор ЦРУ

Росія може використати тактичну ядерну зброю в Україні через провали на полі бою - директор ЦРУ

Бернс наголосив, що ЦРУ "дуже уважно стежить за цим".

Сполучені Штати попереджають, що заяви Росії про застосування тактичної ядерної зброї в Україні не слід сприймати легковажно. Кремль може вдатися до такого кроку, оскільки Москва продовжує зазнавати труднощів на полі бою.

Про це заявив у четвер, 14 квітня, директор ЦРУ Білл Бернс, повідомляє CNN.

"Враховуючи потенційний відчай президента Путіна та російського керівництва, враховуючи невдачі, з якими вони досі зіштовхувалися у військовій сфері, ніхто з нас не може легковажно ставитися до загрози, яку представляє потенційна загроза вдатися до тактичної ядерної зброї або ядерної зброї малої потужності", – сказав він.

Бернс наголосив, що ЦРУ "дуже уважно стежить за цим", але він підкреслив, що США ще не бачать жодних ознак того, що Росія готується до такого кроку.

"Хоча ми бачили певну риторичну позицію з боку Кремля щодо переходу до вищих рівнів ядерної готовності, досі ми не побачили багато практичних доказів того типу розгортань чи військових дій, які б посилили цю занепокоєння, але ми дуже уважно спостерігаємо за цим", - сказав Бернс.

Проте Бернс попередив, що диктатор РФ Володимир Путін стає все більш ізольованим і його "апетит до ризику застосування зброї зріс, оскільки його контроль над Росією посилюється".

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