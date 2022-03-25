Росія може використати в Україні бойову отруйну речовину зарин – розслідувачі

Росія може використати в Україні бойову отруйну речовину зарин – розслідувачі

Російські військові вже отримали антидоти при хімічних отруєннях.

Спеціалісти з InformNapalm попереджають, що російські окупанти можуть застосувати зарин (бойову отруйну речовину нервово-паралітичної дії) у тих містах України, де вони не можуть прорвати оборону.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО.

Там зазначили, що щодня з'являється дедалі більше підтверджень намірів Росії застосувати отруйні речовини проти України.

"Спеціалісти з InformNapalm повідомляють про можливе використання зарину (з військовою метою його застосовують як бойову отруйну речовину нервово-паралітичної дії) у тих містах, де окупанти не можуть прорвати оборону", – йдеться в повідомленні.

Факти від розвідки InformNapalm:

17 березня російські офіцери, які воюють в Україні, отримали ін'єкцію Pralidoxime – антидот фосфороорганічних сполук.

20 березня командний склад російських військ отримав ампули з атропіном – антидотом при хімотруєннях.

Також окупаційна пропаганда поширює наративи про "американські біолабораторії в Україні" та "витік патогенів" звідти.

Зауважимо, що саме зарин та низка інших речовин були використані у війні в Сирії військами президента Башара Асада.

Нагадаємо, 24 березня президент США Джо Байден пообіцяв відповісти в разі, якщо Росія застосує проти України хімічну зброю.