Росія може влаштувати ще кривавішу різню: на Банковій попередили про "реваншистські" настрої окупантів

Росія може влаштувати ще кривавішу різню: на Банковій попередили про "реваншистські" настрої окупантів

Позиція України на переговорах з РФ стає все більш безкомпромісною, а будь-які поступки Росії матимуть ще більш катастрофічні наслідки.

Для відновлення мирних переговорів України з РФ путінські війська мають вийти з території України. До цього моменту про перемир'я не може йти мови, оскільки росіяни будуть готуватися до подальшої агресії.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє Reuters.

"Війна не зупиниться після поступок. Вона просто буде поставлена на паузу на деякий час. Через деякий час з новою силою росіяни наростять своє озброєння, живу силу і відпрацюють свої помилки, трохи модернізуються, звільнять багатьох генералів... І почнуть новий наступ, ще більш кривавий і масштабний", - зазначив він.

На його думку, заклики Заходу до термінового припинення вогню є "дуже дивними", оскільки окупанти залишаться на півдні і сході країни. На Банковій попередили про ризики зупинення РФ "на півдорозі":

"Російські сили мають залишити країну, і після цього стане можливим відновлення мирного процесу", - наголосив Подоляк.

Водночас Михайло Подоляк переконаний, що припинення вогню зіграє на руку росіянам. На його думку, вони хочуть зафіксувати "якісь військові успіхи".

"Але за допомогою наших західних партнерів військових успіхів точно не буде... Було б добре, якби еліти Європи і США до кінця зрозуміли: Росію не можна залишати на півдорозі, тому що вони (розвинуть) "реваншистські" настрої і будуть ще більш жорстокими... Вони повинні бути переможені, піддані болючому ураженню, настільки болючому, наскільки це можливо", - сказав Подоляк.

Нагадаємо, в ОП повідомили, завдяки чому Україна зможе деблокувати Чорне море.

Раніше експерт пояснив, за яких умов ЗСУ зможуть гнати окупантів до кордону.

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