Росія може втратити свої території після перемоги України - Жданов

Росії не потрібно віддавати її території. Для цього потрібно визначитися з належними кордонами.

Росія може втратити свої території після перемоги України у війні, яку розв’язала РФ.

Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов.

"Ми повинні визначитися і зупинитися на якійсь даті. Є 1991 рік - розвал Радянського Союзу, є кордони адміністративних республік, які перетворилися на кордони держав. Їх визнав весь світ і ООН, треба на них зупинитися", - наголосив Олег Жданов.

За його словами, наша держава, враховуючи карти 1919 року, може претендувати на деякі нинішні території РФ.

“Тоді буде вічна війна. Єдине, коли це можна прийняти і використовувати, це якщо Росія розвалюється - внаслідок нашої перемоги відбувається розпад на суб'єкти РФ. Треба вчинити виключно за міжнародним правом, щоб не було претензій. Для цього потрібно провести два референдуми: на тих землях, які хочуть приєднатися до України, і в Україні, чи хочемо ми взяти ці землі до складу своєї держави", - зазначив військовий експерт.

Нагадаємо, що до польських шкіл пішло майже на 10 тисяч дітей менше, ніж очікувалося.

Читайте також: