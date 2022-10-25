Росія може взяти паузу і перегрупуватися: у США розповіли, як розвиватиметься війна далі

Імпульс на боці України, але Росія ще не програла, наголошують аналітики.

Журналісти The New York Times проаналізували нинішній хід бойових дій в Україні і спрогнозували, якими будуть наступні 6 тижнів повномасштабної війни, розпочатої Росією на чолі з диктатором Путіним за підтримки російського народу.

Про це йдеться у відповідному аналізі на сайті NYT.

"Імпульс наразі на боці України, і українські високопосадовці оптимістично говорять про перспективи перемоги на полі битви. Це також точка зору оцінок розвідки США, яка бачить вікно можливостей у наступні шість тижнів для України, щоб досягти успіхів на півдні та північному сході, перш ніж негода змусить армію противника зробити паузу та перегрупуватися", - сказано в повідомленні.

Офіційні особи США вважають, що бойові дії, ймовірно, триватимуть місяцями, і існує невелика ймовірність повсюдного розвалу російських сил. Водночас, на думку американських посадовців, в України є можливість досягнути успіху на полі бою.

Вважають, що осіння негода може сповільнити бойові дії.

"Распутіца: це те, що в російській мові називається сезоном непроїзних доріг через багнюку. Воно починається пізньої осені та може сповільнити бойові дії. Щойно в лютому ґрунт затвердіє, армії противника зможуть рухатися швидше", - зауважують журналісти.

Утім, наголошується, якщо зараз армія РФ втрачає темп, це не означає, що Росія програла війну. На думку фахівців, РФ може використати наступні чотири-п’ять місяців для перегрупування або, можливо, навчання своїх щойно мобілізованих солдатів.

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Фахівці вважають, що Херсон і Луганськ - це одні з "гарячих точок", на які варто звернути увагу. Щодо Херсона, то офіційні особи США вважають, що просування України незабаром може змусити російські війська в Херсоні відійти, повернувши більшу частину міста під контроль України.

У матеріалі нагадали, що російські окупанти вже почали намагатися перемістити близько 60 000 людей з Херсона на східний берег річки Дніпро.

Стосовно Луганська, то офіційні особи США теж вважають, що українські сили можуть оточити або зламати російські оборонні лінії в цьому східному регіоні. На їхню думку, найближчими тижнями війська України можуть взяти під контроль одне з міст, яке є важливим каналом постачання техніки та зброї московським військам на сході. Таким чином, Росія буде позбавлена ключового маршруту постачання.

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Щодо підтримки України, журналісти наводять не надто позитивний прогноз. NYT нагадує, що Україна була підтримана десятками мільярдів доларів американської допомоги, зброї та фінансування. Але, на думку видання, "є ознаки того, що допомога може бути поставлена під сумнів", якщо республіканці візьмуть контроль над Конгресом на проміжних виборах.

Також аналітики вказують на такі фактори, як наближення зими, дефіциту енергії та високої інфляції, які виникли внаслідок повномасштабного нападу Росії на Україну, котра вже 8 місяців мужньо обороняється і поступово відвойовує свої території.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов вважає, що війна в Україні може закінчитися до літа наступного року. За його словами, росіяни найближчим часом насамперед намагатимуться утримати все, що вони змогли захопити, і робитимуть спроби хоч якось просунутися в Донецькій області.

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