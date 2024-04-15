Росія може захопити Часів Яр швидше за Бахмут та Авдіївку - ISW

Дефіцит у ЗСУ артилерії та засобів ППО дозволить загарбникам швидше просуватися під час операції із захоплення міста.

Збройні сили Російської Федерації хочуть захопити Часів Яр біля Бахмута Донецької області до 9 травня.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що вище командування військ РФ поставило за мету захоплення Часового Яру до 9 травня. Аналітики зауважили, що це може вказувати на те, що у РФ вважають, що окупанти зможуть окупувати місто швидше, ніж Бахмут чи Авдіївку Донецької області.

"Російське військове командування, ймовірно, вважає, що триваюча критична нестача боєприпасів в Україні дозволить російським силам захопити Часів Яр за кілька тижнів, попри оцінку ISW, що російські сили наразі досягли лише східної частини мікрорайону Каналу в крайньому східному Часовому Яру", — йдеться у повідомленні.

В ISW наголосили, що російське командування "регулярно ставить нереалістичні цілі" для просування своїх солдатів.

"Російські війська, можливо, зможуть просунутися швидше, ніж у попередніх зусиллях, враховуючи рівень поточної нестачі української артилерії та протиповітряної оборони", — зазначили аналітики.

Нагадаємо:

14 квітня ЗС РФ нібито просунулися на схід від Часового Яру та продовжили наступ у цьому районі. Згідно з геолокаційними кадрами від 14 квітня, окупанти просунулися на північних схід від мікрорайону Канал і вздовж бурелому на південний схід від міста.

Головною причиною активізації російської авіації, яка скидає авіабомби на позиції сил ЗСУ, став дефіцит систем протиповітряної оборони. Це може стати вирішальним фактором захоплення міста Часів Яр у Донецькій області.

Читайте також: