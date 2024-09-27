Росія може захопити Вугледар: якою ціною та які можливі наслідки для фронту

Росіяни можуть захопити Вугледар виключно ціною втрати тисяч солдатів і одиниць бойової техніки.

Про це пише Forbes.

"Рішучий наступ 57-ї мотострілецької бригади російської армії, що почався цього тижня, прорвав оборону 72-ї механізованої бригади української армії. Наразі російські війська перебувають у південному Вугледарі — і виснажений український гарнізон, можливо, вже відступає на північ", — вважає військовий аналітик видання Девід Екс.

Журналісти уточнили, що РФ намагається захопити Вугледар від кінця 2022 року. За цей час російські окупаційні війська втратили близько тисячі одиниць техніки та кілька тисяч солдатів, адже 72 механізована бригада за допомогою мін, артилерії, протитанкових ракет і безпілотників знищила цілі російські бригади.

"155-та бригада морської піхоти, яка на папері налічувала близько 3000 військовослужбовців, втрачала до 300 солдатів щодня протягом декількох днів поспіль і була майже знищена до лютого 2023 року", — навели автори матеріалу дані Варшавського інституту.

Бригади морської піхоти та допоміжні армійські підрозділи РФ загалом втратили близько тисячі танків, бойових машин, вантажівок і артилерійських знарядь, згідно з підрахунками WarSpotting.

"Це приблизно дві бригади техніки — майже шість відсотків усієї техніки, яку Росія втратила за 31 місяць запеклих боїв в Україні", — йдеться у статті.

Журналісти також підкреслили, що втрати українських військ у Вугледарі та навколо нього були значно меншими.

Нагадаємо:

Армія РФ воює на околицях Вугледара — міста-фортеці, яке вже неодноразово штурмувала від 2022 року. Наразі наступ триває з принаймні трьох боків, створюючи для українських військових критичні оборонні умови. На меті російської армії — як відтягнути сили ЗСУ, так й захопити логістичний вузол на межі двох областей, вважають аналітики.

Попри постійні атаки армії РФ, Вугледар перебуває під контролем ЗСУ, повідомила 26 вересня у своєму Телеграм-каналі 72 окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців, яка тримає оборону міста.

Росія може захопити весь Вугледар, але те, наскільки швидко чи легко вони зможуть це зробити, частково залежить від подальших рішень ЗСУ, кажуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

"Якщо українське командування вирішить, що ризик російського оточення Вугледара або ціна оборони самого населеного пункту є занадто високою, українські сили можуть відступити. Це дозволить РФ захопити Вугледар відносно швидко і без участі в ближньому бою. Однак якщо українські сили вирішать захищатись і зможуть перешкодити спробам оточення, російським військам буде складно боротися за місто, яке українські сили зміцнювали протягом двох років", — вважають експерти.

Коваленко пояснив, що відбувається у Вугледарі

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