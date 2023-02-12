Росія може залучати іноземних найманців для організації атак дронів по території України - ГУР

Для організації атак дронів по території України Росія, ймовірно, залучає іноземних найманців.

Про це інформує Головне управління розвідки Міноборони.

Під час чергової масованої атаки по Україні 10 лютого, ГУР перехопило розмову операторів іранських дронів, які уточнюють координати цілі.

Прикметно, що оператори спілкуються діалектом курдської мови. Що свідчить про те, що командування РФ залучає до атак по території України не лише іранських інструкторів, які навчають окупантів використанню безпілотників.

Відомо також, що під час проведення своїх операцій в Сирії російські війська вже залучали збройні загони, що складались з курдських та афганських найманців.

Зазначимо, що у Міжнародній правозахисній організації Human Rights Watch з посиланням на 27 джерел, серед яких безпосередні свідки, повідомили про причетність російських військових до страт мирних жителів в африканській країні Малі.

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