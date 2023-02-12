Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росія може залучати іноземних найманців для організації атак дронів по території України - ГУР

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
Дата публікації
Перегляди
505
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росія може залучати іноземних найманців для організації атак дронів по території України - ГУР

ГУР перехопило розмову операторів іранських дронів.

Для організації атак дронів по території України Росія, ймовірно, залучає іноземних найманців.

Про це інформує Головне управління розвідки Міноборони.

Під час чергової масованої атаки по Україні 10 лютого, ГУР перехопило розмову операторів іранських дронів, які уточнюють координати цілі.

Прикметно, що оператори спілкуються діалектом курдської мови. Що свідчить про те, що командування РФ залучає до атак по території України не лише іранських інструкторів, які навчають окупантів використанню безпілотників.

Відомо також, що під час проведення своїх операцій в Сирії російські війська вже залучали збройні загони, що складались з курдських та афганських найманців.

Зазначимо, що у Міжнародній правозахисній організації Human Rights Watch з посиланням на 27 джерел, серед яких безпосередні свідки, повідомили про причетність російських військових до страт мирних жителів в африканській країні Малі.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
505
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація