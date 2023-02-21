Росія може застосувати авіацію як в обороні, так і в наступі: Жданов оцінив мету накопичення літаків

Військовий експерт наголосив, що саме тому Україні і потрібна авіація – щоби вступати в бій з російськими літаками.

Військовий експерт Олег Жданов припустив, що Росія може накопичувати авіацію як для оборони на окупованих територіях, так і в наступі на Україну.

Про це експерт розповів у своєму відеоблозі.

Відповідаючи на запитання підписників, Жданов підтвердив тезу про те, що РФ може накопичувати авіацію саме для оборони своїх позицій на захоплених територіях України.

"Вони можуть основні зусилля зосередити на обороні своїх позицій. До речі, для цього я й кажу, що (з боку України – ред.) без прикриття авіації посилати у бій таку велику кількість нової техніки, яку ми отримуємо чи отримаємо від країн-партнерів, то це було б не зовсім грамотно. Саме тому, що Росія може застосувати авіацію як в обороні, так і в наступі", – зауважив військовий експерт.

Водночас він запевнив, що в наступі на Україну російським окупантам було б складніше застосовувати свою авіацію, адже її можуть збити не те, що на українській території, а й у небі над російським Бєлгородом.

"Ну в наступі – проблематичніше: можуть тільки з дальніх дистанцій обстрілювати нашу територію, не залітаючи вглиб нашої країни, тому що це буде квиток в один кінець. Я думаю, що наші далекобійні засоби у цьому разі збиватимуть навіть над Бєлгородом, якщо діставатимуть, російську авіацію. А от якщо вони стануть у глуху оборону, тоді авіація старатиметься працювати по наших військах, які прориватимуть оборону російських військ на наших територіях. Для цього (Україні – ред.) і потрібна авіація – щоби вступати в бій з російськими літаками", – пояснив Жданов.

Нагадаємо, західні ЗМІ повідомили про нібито стягування Росією авіації до кордону з Україною та загрозу повітряного наступу.

США на офіційному рівні таку інформацію не підтверджують. А в Повітряних силах ЗСУ запевнили, що РФ не стягувала літаки до кордонів. Там також поінформували, що кількість повітряних суден, які використовують росіяни на 40 аеродромах у РФ, Білорусі та в окупованому Криму, не змінювалася від початку повномасштабного вторгнення.

На думку військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, в разі масованої повітряної атаки на Україну російські бойові літаки будуть вразливими до ППО, адже у ворога залишилося мало далекобійних ракет класу повітря-земля.

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