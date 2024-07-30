Росія може завдати комбінованого удару найближчим часом — ВМС

Росія може здійснити комбіновану атаку на Україну найближчим часом.

Про це заявив речник ВМС України Дмитро Плетенчук в ефірі КИЇВ24.

"Ми постійно готуємося до чергового масованого обстрілу. Тим паче давно його вже не було. Так, якщо ми бачимо в морі носії в певній кількості, зазвичай, це може передувати комбінованому обстрілу. Тому що самостійні атаки крилатих ракет зазвичай не досягають великого успіху. Іноді відсоток збиття їх сягає 100. Є друга версія, що це, можливо, навчання", - розповів Плетенчук.

Він додав, що навчання завершуються стрільбами, що також стало практикою. Нині у морі перебувають три російські підводні носії ракет. Це всі підводні носії, які є у ворога в азово-чорноморському регіоні. Вони можуть мати на борту загалом до 12 ракет. Якщо паралельно відбувається спорядження літаків, можна казати про підготовку до комбінованої атаки. Тож не варто нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Нагадаємо, 29 липня речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив, що Росія вперше вивела в море одразу три підводних човни, які є носіями крилатих ракет.

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