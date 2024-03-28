Росія може завдати ударів по скупченнях людей у Києві — ексспівробітник СБУ

Ексспівробітник Служби безпеки України Іван Ступак застеріг про можливі терористичні загрози для мирного населення Києва з боку Росії.

Масові скупчення людей, такі як концерти чи ярмарки, можуть стати потенційними цілями для російських атак.

Про це колишній працівник СБУ Іван Ступак сказав в ефірі КИЇВ24.

"Є загроза для масового скупчення людей, якісь концерти, якісь ярмарки, що завгодно. Це може бути дійсно загрозливими цілями для нас. Росіяни можуть спробувати по них поцілити суто з терористичною метою. Взагалі, без жодних військових цілей просто знищити, умовно, більше киян", - сказав він.

Іван Ступак також припустив застосування в українських містах російських ДРГ, які можуть наводити удари окупантів по цілях на території України.

"ДРГ ніхто не відміняв. Ми не кажемо, що вони зразу зайдуть з кулеметами, з автоматами, будуть ходити в напрямку Оболоні наприклад, але можуть бути групи людей, які закинуті через інші спроможності, через інші кордони, які пробують жити в Києві і наводити російські удари по певних об'єктах, певних цілях", - розповів колишній працівник СБУ.

Нагадаємо, політичний аналітик, експерт із ракетного озброєння Олександр Кочетков раніше розповів, що російська окупаційна армія не відчуває особливого дефіциту ракет для атак по Україні і здатна запустити дві-три хвилі по 70 ракет за добу.

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