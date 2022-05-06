Росія може завдати удару: у Дніпрі закликали не ходити біля мосту та деяких будівель

Росія може завдати удару: у Дніпрі закликали не ходити біля мосту та деяких будівель

Російські окупанти намагалися завдати ракетного удару по Амурському мосту в Дніпрі. Керівник територіальної оборони міста Генадій Корбан попередив, що спроба може повторитися, тому краще об'їжджати цей міст та ще деякі будівлі в місті.

Про це він 6 травня сказав в ефірі "Дніпро ТВ".

"Як я й казав, ворог б'є по логістиці в Україні. У Дніпрі була спроба вдарити по Амурському мосту. Наразі працюють спецслужби, щоб дізнатися, як закидали маяки туди. Громадянам треба розуміти, що краще об'їжджати Амурський міст через інші мости", - заявив він.

Корбан додав, що не рекомендує ходити біля адміністративних будівель, таких як Дніпропетровська обласна державна адміністрація, обласна рада та міська рада.

Нагадаємо, у Дніпрі скаржаться на мешканців, які під час повітряної тривоги вибивають килими на подвір'ях та цими звуками лякають людей.

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