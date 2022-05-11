Росія може здійснити хімічну атаку в Україні під чужим прапором або ж створити ілюзію катастрофи

Українські міста на сході вже багато разів обстріляли фосфорними та термобарічними боєприпасами, які також є забороненими видами боєприпасів.

Росія отримала в спадок від СРСР один із найбільших запасів хімічної зброї в світі. Згодом Москва приєдналася до міжнародної Конвенції про заборону хімічної зброї та відзвітувала про знищення отруйних запасів, та попри це, в розвідках західних країн мають дані про те, що Росія досі зберігає частину залишків, та, ймовірно, продовжує розробку таких речовин, як, наприклад, "Новачок", йдеться в ТСН.

Вперше хімічну зброю Росія застосувала 20 років тому проти власних громадян. У Москві в жовтні 2002 року чеченські бойовики захопили театр, де відбувалась вистава "Норд-Ост". У заручниках було понад 900 людей і терористи вимагали припинення війни в Чечні та виведення звідти російських військ. На переговори з ними влада не пішла, натомість після трьох діб утримання заручників, російські силовики штурмували будівлю. Та перед цим у театрі розпилили газ, який отруїв усіх, хто там був

Вижити пощастило не всім - більшість смертей «Норд-Осту» стались не від рук терористів, а саме від газу. За офіційними даними, в театрі на Дубровці загинули 130 людей, за даними родичів жертв - 174. Їх могло бути значно менше, але силовики тривалий час не дозволяли медикам евакуювати отруєних заручників та відмовились повідомити, що за газ вони використали. Тож медики не знали, який антидот застосувати. Пізніше ФСБ заявила: це був газ на основі фентаніла - наркотичної речовини у сто разів сильнішої за морфін. Та що це було насправді, не відомо і досі. Ця інформація в Росії досі під грифом "таємно".

Далі були страшні кадри із Сирії, де підтримуваний Путіним диктатор Башар Асад десятки разів вдавався до хімічних атак проти цивільних. Зарин, хлор та інші отрути розпилювали з літаків у тих районах, над якими режим Асада втратив контроль після початку повстання, що отримало назву "Арабська весна". Втрутившись у конфлікт, Росія не просто надала Асаду свою військову авіацію, Москва фактично керувала бойовими діями асадитів. Цим вихвалявся у своїй статті генерал Дворніков, який тепер керує вторгненням в Україну, а тоді командував російськими військами в Сирії. Пообіцявши світовій спільноті припинити застосування хімічної зброї Асадом у Сирії, росіяни насправді замітали сліди цих атак.

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«В Ідлібі російські війська наносили бомбові удари по тим локаціям, де до цього була застосована хімічна зброя. Вони діяли узгоджено. Там один генерал прославився, він особисто сідав за штурвал літака, скидав цю бочку з хлором чи іншою речовиною, а потім росіяни це зачищали звичайними бомбами», - розповідають військові.

Росія намагалась приховати хімічні атаки в Сирії і на міжнародних майданчиках. Режим Асада та росіяни на власний розсуд контролювали допуск міжнародних експертів. А 2017 Росія остаточно заблокувала розслідування, наклавши вето в Радбезі ООН.

Два наукових інститути в самій Росії з 2010 року працюють над розробкою отруйних речовин, про це йдеться у розслідуванні «Белінгкет». Науковий центр "Сигнал", який офіційно займається рецептурами спортивних напоїв, модернізує та навіть патентує нервово-паралітичні отрути. Розроблена там технологія нанокапсуляції упаковує отруту в оболонку іншої речовини, що ускладнює її виявлення. Саме такою речовиною, вважають розслідувачі, було отруєно опозиціонера Олексія Навального. З обома секретними інститутами виявились пов'язані і ті офіцери російської військової розвідки, що намагались отруїти "Новічком" перебіжчика Сергія Скрипаля у британському Солсбері.

Будь що зі свого хімічного арсеналу росіяни можуть застосувати і в Україні. Такою спробою можна вважати розпилення невідомої отрути з безпілотника, від якої постраждали троє захисників Маріуполя.

Та найпевніше, вважають військові експерти, російські військові не мудруватимуть зі складними отрутами, а застосують досвід сирійського ката Дворнікова і використають якусь промислову речовину, щоби можна було відхреститись від звинувачень та списати все на випадкову техногенну катастрофу.

Чи може Росія здійснити хімічну атаку в Україні

«Це буде, як і в Сирії, якась речовина подвійного призначення. Пари хлору, чи навіть бочки з хлором. І можна буде довго розказувати, що вони не застосовували бойові хімічні речовини», - кажуть експерти.

Росіяни вже обстрілювали ядерні об'єкти в Україні: Запорізьку атомну станцію, та фізико-технічний інститут у Харкові. Також влучали в ємність з аміаком та двічі у цистерни з азотом на Луганщині. Українські міста на сході вже багато разів обстріляли фосфорними та термобарічними боєприпасами, які також є забороненими видами боєприпасів. А британська розвідка попереджає Україну: росіяни розглядають варіант влаштувати хіматаку під чужим прапором. Щоби потім покласти провину на міфічних націоналістів чи українські війська.

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