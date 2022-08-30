Росія може зіштовхнутися із новими санкціями у разі проведення "референдуму" на окупованих територіях України - Держдеп

В арсеналі США є ціла низка заходів, які вони можуть вжити проти Росії, будь то економічні санкції чи інші заходи, зазначив Ведант Пател.

Державний департамент США попередив, що Росія може зіштовхнутися із новими санкціями у разі проведення "референдуму" на окупованих територіях України.

Про це повідомив заступник офіційного представника Держдепартаменту США Ведант Патель, передають у CNN.

"У нас в арсеналі є ціла низка заходів, які ми можемо вживати проти Росії, будь то економічні санкції чи інші заходи", - заявив Пател.

Нагадаємо, Державний департамент США вважає, що так звані "референдуми" на захоплених територіях України можуть відбутися найближчими тижнями. У Держдепі також назвали кремлівського куратора анексії територій України - це перший заступник голови адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко.

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