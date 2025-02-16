Росія може змінити пріоритет наступу у 2025 році: в ISW назвали напрямок

Російське командування може змінити пріоритет наступальних операції з Покровська на Костянтинівку навесні та влітку 2025 року, через що просування ворога на Покровському напрямку значно сповільнилося останнім часом.

Таку думку висловили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

"Просування російських військ на південь і південний захід від Покровська сповільнилося за останні два тижні на тлі ознак того, що російське військове командування може надати пріоритет наступальним операціям проти Костянтинівки – найпівденнішої точки українського фортифікаційного поясу в Донецькій області – навесні та влітку 2025 року", - йдеться у повідомленні.

Експерти зазначили, що у грудні 2024 і січні 2025 року російські війська швидко просувалися вперед з метою розширення російського виступу на південь і південний захід від Покровська, але ситуація змінилась на початку лютого, коли війська РФ значно сповільнили наступ на даному напрямку.

Президент України Володимир Зеленський під час Мюнхенської конференції з безпеки заявив, що ситуація на Покровському напрямку покращилася, а речник бригади, яка діє на даному напрямку, заявив про зменшення інтенсивності атак з боку російських окупантів.

В ISW заявили, що ворожі сили намагалися просунутися на північ від Котлиного і на захід від Удачного, але, схоже, зіткнулися з більш злагодженою українською обороною в цих районах.

Сили оборони провели контратаку в районі Котлинного та Піщаного, що може створити загрозу для всього угруповання російських військ на даній ділянці фронту.

Російські провоєнні блогери висловлюють побоювання, що уповільнення просування військ на Покровському напрямку дозволить ЗСУ розпочати контратаки і розвалити російський виступ на південь від міста.

"Просування російських військ на південь від Покровська може сповільнитися через погіршення стану передових російських підрозділів та активізацію операцій українських безпілотників у цьому районі", - йдеться у повідомленні ISW.

Експерти припускають, що командування російської армії може зробити пріоритетним наступ на Костянтинівку у 2025 році і тому посилює угруповання на даному напрямку за рахунок сил з Покровського напрямку.

"Захоплення Покровська було головною оперативною метою російського військового командування в Донецькій області з лютого 2024 року, і російське військове командування могло передислокувати елементи 8-ї ЗВА (загальновійськової армії РФ – ред.) для посилення деградованих російських підрозділів на Покровському напрямку, якщо Росія мала намір і надалі вважати це завдання пріоритетним у 2025 році.

Передислокація значних російських сил на Костянтинівський напрямок вказує на те, що російське військове командування, можливо, визначило наступ на Костянтинівку пріоритетним завданням на весну і літо 2025 року", - зазначили в ISW.

Раніше повідомлялося, що протягом 15 лютого російські окупанти проводили штурмові дії в районі Костянтинополя та Улаклів у Донецькій області.

Ми раніше інформували, що росіяни наступали в бік Костянтинівки (Краматорський напрямок), залучаючи корчі, броню та мопеди.

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