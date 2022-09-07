Росія може знову атакувати Київ: Залужний попередив про задум Путіна

Війна, а точніше, активна її фаза, найімовірніше, триватиме і 2023 року, а Росія може знову спробувати атакувати Київ.

Про це йдеться у статті головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, написаній у співавторстві із заступником голови комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони і розвідки, генералом-лейтенантом Михайлом Забродським для "Укрінформу".

Генерали вважають, що є всі підстави вважати, що повномасштабна війна Росії проти України триватиме і наступного року. На думку Залужного, сьогоднішня війна РФ проти України не укладається у бліцкриг, який планував Путін, а також вона не подібна до інших воєн у ХХІ столітті.

"Тривалість війни вже вимірюється місяцями. І існують всі підстави вважати, що цей часовий рахунок перетне календарні межі 2022 року. У зв’язку з цим закономірно вже зараз розглядати перспективи на наступний рік. І робити це не лише в форматі передбачень та припущень", - мовиться у статті.

Залужний та Забродський допускають можливість того, що Путін повернеться до підступного задуму захопити Київ, а також зберігається загроза повторної атаки з території Білорусі.

"Не виключені з порядку денного і повернення до задуму захопити Київ та загроза повторного розгортання бойових дій з території Республіки Білорусь. Але найбільше можливостей відкриває подальше просування на Південнобузькому напрямку з оперативного плацдарму на правому березі річки Дніпро", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Шмигаль повідомив, скільки прямої шкоди Росія завдала Україні під час війни.

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