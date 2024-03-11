Росія може влаштувати ядерну катастрофу в будь-який момент: Буданов – про ситуацію на ЗАЕС (відео)

Росія замінувала охолоджувач і інші об'єкти на території Запорізької атомної електростанції, підготувавши її до руйнування і викиду радіоактивних матеріалів. Крім того, технічно створені умови, за яких Росія може контролювати цю ситуацію і зробити ядерну катастрофу в будь-який момент зі зворотнім відліком від 10 годин до 14 діб.

Про це керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів у новому фільм із документального циклу “Воєнна розвідка України”.

"Це один з основних аспектів, на якому роблять акцент росіяни. Вони у своїх доповідях так і пишуть – локалізувати місце аварії українській стороні буде неможливо. Розкидання радіоактивних елементів буде тривати стільки, скільки завантажено на той момент", – пояснив керівник ГУР.

Нагадаємо, на ЗАЕС виникла нова загроза. Вона пов'язана з тим, що термін придатності ядерного палива, яке використовується в реакторах станції скоро сплине. Проблема ускладнюється тим, що його нікому замінити у разі необхідності.