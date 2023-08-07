Росію можуть залучити до участі у "саміті миру": Єрмак назвав умови

Голова Офісу президента Андрій Єрмак пояснив, що Росія зможе взяти участь у підсумковому "саміті миру". Загалом Україна планує провести ще два саміти і запросити на підсумковий РФ.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, пише "Українська правда".

"Перший саміт – установчий, на ньому учасники мають затвердити за основу "формулу миру" Зеленського з 10 пунктів… Другий саміт, підсумковий, повинен буде зафіксувати завершення війни", - сказав Єрмак.

Він зазначив, що у цьому проміжку мають відбутись ще кілька самітів за різними напрямками "формули миру" Зеленського. Там планують розробити механізми реалізації щодо закінчення війни РФ проти України. Росію можуть запросити на підсумкове засідання. Проте агресор повинен вивести свої окупаційні війська з України.

"Ми не обговорювали у Джидді будь-які терміни можливих переговорів з Росією. Але на момент закінчення війни необхідно буде залучати Росію", - сказав Єрмак.

Саміт у Саудівській Аравії щодо миру в Україні

5-6 серпня 2023 року в Саудівській Аравії відбулось засідання саміту щодо "формули миру". Загалом у Джидді було представлено понад 40 держав, що майже втричі більше, ніж на консультаціях у Копенгагені. Країни погодились працювати щодо "встановлення справедливого миру".

Прикметно, що Китай взяв участь у цьому саміті та погодився на проведення наступних раундів переговорів.

У Росії обурились через саміт у Саудівській Аравії, оскільки країну-окупантку туди ніхто не запросив.

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