Росія на фронті використовує рідкісні гармати Д-74 калібру 122 мм: звідки їх могли взяти

Гармати Д-74 раніше не були задекларовані на базах консервації.

Росія почала застосовувати рідкісну гармату типу Д-74 калібру 122 мм на фронті, незважаючи на те, що раніше ці гармати не були доступні на складах окупантів.

Про це повідомляє Defense Express.

На базах консервації в Росії гармати Д-74 не фіксувалися, натомість зазначалася наявність 2000 одиниць гаубиць М-30 калібру 122 мм, які належати до часів Другої світової війни.

У статті йдеться про те, що російські військові використовують рідкісні гармати Д-74, тоді як логічніше було б очікувати появи в їхніх силах більш поширених М-30. Згідно з російськими джерелами, гармати Д-74 були розпродані в "країни народної демократії" ще до 1980-х років, тому їхнє збереження в наявності викликає сумніви. Автор статті підкреслює, що якщо такі гармати дійсно залишилися, то їх довелося б шукати на старих складах.

Зазначається, що рідкісні гармати Д-74, які використовує Росія, можуть бути в наявності у Північної Кореї. Крім того, ці артилерійські системи під індексом Type 59 колись вироблялися в Китаї.

У статті розглядаються кілька версій походження гармати Д-74, яка була помічена в армії Росії. Автори зазначають, що ця гармата могла бути отримана росіянами в рамках "допомоги" від Північної Кореї або ж була "відкопана" з запасів в Сибіру.

Гармата Д-74 — радянська буксирована гармата, розроблена в 1950-х роках для заміни попередніх моделей. Вона має підвищену балістику і використовує боєприпаси, аналогічні 130-мм. Серійне виробництво Д-74 розпочалося в 1955 році, а перші знаряддя були прийняті на озброєння в 1956 році. Крім того, її копія виготовлялася в Китаї під позначенням Тип 59-1.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил США в Європі генерал Крістофер Каволі надав Конгресу список озброєння і техніки, які, на його думку, можуть суттєво посилити Збройні сили України у боротьбі з російською агресією.

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