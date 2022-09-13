Росія на Харківщині втратила танкову армію, призначену для оборони Москви - британська розвідка

ЗСУ на Харківщині розбили першу гвардійську танкову армію Росії - елітне військове об'єднання, яке створювалося для оборони Москви та протистояння з НАТО.

Виведені протягом останнього тижня з Харківської області частини російських військ були зі складу першої гвардійської танкової армії, які підпорядковані Західному військовому округу.

Про це повідомляє британська розвідка.

Вона зазнала значних втрат на початковому етапі вторгнення і не була повністю відновлена до початку українського контрнаступу в Харкові.

Танкова армія була однією з найпрестижніших російських армій, виділялася для оборони Москви і призначалася для проведення контрударів у разі війни з НАТО.

"Оскільки стан першої гвардійськї танковї армії та інших формувань західного військового округу сильно погіршилися, звичайні сили Росії, призначені для протидії НАТО, серйозно ослаблені. Ймовірно, Росії знадобляться роки, щоб відновити цей потенціал", - повідомляє розвідка.

Нагадаємо, Зеленський повідомив, що від початку вересня вдалось деокупувати понад 6 тис. квадратних кілометрів території України. ЗСУ звільняють українські території на півдні та сході. Рух військ триває.

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