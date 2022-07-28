"Росія на колінах проситиме зупинити війну": відомий астролог назвав місяць, коли Україна звільнить Херсон

Відомий астролог Влад Росс прогнозує, що звільнення Херсона ЗСУ відбудеться у серпні. Деокупація міста стане переламним моментом у війні з Росією.

За прогнозами Росса, битва за Херсон стане свого роду битвою за Сталінград.

Про це в коментарі Главреду розповів астролог Влад Росс.

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"Херсон звільнять українські війська вже в серпні. Тому й мови бути не може про проголошення якоїсь республіки або про спробу Росії включити місто до свого складу. Підкреслюю, ЗСУ візьмуть Херсон у серпні 2022 року", – запевнив Влад Росс.

Росс прогнозує, що росіян у Херсоні візьмуть в кільце.

"Путін просто не дозволить залишити єдиний обласний центр, який він узяв. Він не може залишити Херсон після того, як залишив Київську і Чернігівську області, як "жест доброї волі" і подарунок. Херсон стане символом поразки Путіна. І російські війська там точно потраплять в оточення", – переконаний Влад Росс.

Крім того, на його думку, відвоювання ЗСУ Херсона, знищення Кримського моста, яке відбудеться також у серпні, а також початок завдання ударів по Бєлгородській, Курській та інших областях РФ ознаменують перенесення війни на територію Росії.

"Тільки після цього росіяни зрозуміють, що війну потрібно закінчувати, і з вересня вони на колінах почнуть просити Україну завершити війну. У Росії в листопаді пропонуватимуть повернутися до кордонів, що були до 24 лютого. От тільки Україна не погодиться на це – вона наполягатиме на звільненні всього півдня і Донбасу", – вважає Влад Росс.

Як повідомляли раніше, астрологиня назвала терміни переломного моменту у війні та попередила українців.

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