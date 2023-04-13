Росія на полі бою стала слабкою, але ЗСУ до кінця літа не повернуть захоплені території - аналітик

Майбутній контрнаступ української армії має всі шанси призвести до завершення війни на вигідних для України умовах.

Про це пише дослідник Фонду Карнегі за міжнародний мир та директор стратегічних програм організації Defense Priorities Раян Менон, повідомляє Foreign Affairsю

"Росія на полі бою є виключно слабкою, і навіть мобілізація їй мало допомогла. Лобові атаки в Бахмуті, які дали мінімальний результат, показують, що росіяни навряд чи зробили багато висновків зі своїх військових невдач на початку повномасштабного вторгнення", ― пише Менон.

Атаки біля Авдіївки і, особливо, під Вугледаром посилюють цю тезу.

Українські війська, натомість, змогли підготувати резерви, також до них надходить усе більше західної техніки. Втрати в ЗСУ також чималі, однак у порівнянні з росіянами - українці в набагато кращій позиції. І, на відміну від росіян, своєї атаки українці досі не почали.

Якщо українцям вдасться з боку Херсону чи Запоріжжя дійти до межі Криму, то, враховуючи нову західну зброю, ЗСУ легко зможуть вдарити і по цілях на півострові, і по Кримському мосту. Втрата Криму стане аналогом політичної смерті для Путіна, відтак на цьому етапі він стане значно більш готовим до компромісів, припускає аналітик.

Менон не розглядає варіанту, що Україні протягом весни-літа вдасться відвоювати всю територію, яку росіяни захопили після 2014 року ― стверджуючи, що для цього в України ресурсів поки що бракує.

"Вони повернуть 93% території, яку мали до вторгнення 2022 року, або ж 89% земель, які мали до початку війни 2014 року. А головне ― повністю зруйнують путінську мрію про повернення країни до орбіти російського впливу. Навпаки, війна прискорила танення проросійських сентиментів в Україні ― й більшість українців воліють не мати з Росією нічого спільного", - додав він.

Раніше стало відомо, що у США вважають, що війна Росії проти України триватиме 2024 року. До того часу жодна зі сторін не зможе здобути перемогу.

Повідомляється, що навіть якщо Україні вдасться відвоювати значну частину своєї території у російських окупантів, а також вийде завдати ЗС РФ серйозних втрат, то мирні переговори не почнуться.

"Переговори про припинення конфлікту малоймовірні протягом 2023 року за всіх розглянутих сценаріїв", — сказано в секретному документі, який потрапив до Мережі.

Зрив контрнаступу через витік документів - в США нарешті заговорили

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