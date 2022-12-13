Росіє, на вихід: коли окупанти можуть піти з Запорізької АЕС

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про існування угоди про виведення важкого озброєння Росії з Запорізької атомної електростанції в тимчасово захопленому Енергодарі. За його словами, наразі ведуться переговори за участі МАГАТЕ щодо умов виведення і створення зони безпеки навколо АЕС.

Українська сторона наполягає на повній деокупації ЗАЕС, але в Кремлі заперечують наявність будь-яких домовленостей з цього приводу. Водночас з'являються відомості про розгортання на ЗАЕС російських "Градів", щоб припинити чутки про можливий відступ з Енергодара.

ТСН.ua розбирався, якою сьогодні є ситуація навколо Запорізької АЕС.

Що кажуть у МАГАТЕ

Керівник МАГАТЕ Рафаель Гроссі і очільник українського Кабміну Денис Шмигаль 13 грудня провели зустріч у Парижі, де обговорили ситуацію навколо ЗАЕС. Гроссі повідомив, що найближчим часом направить постійні місії на всі атомні станції в Україні. Незалежні експерти організації працюватимуть на Запорізькій, Рівненській, Хмельницькій, Південноукраїнській, а також Чорнобильській АЕС.

Шмигаль наголосив, що демілітаризація Запорізької АЕС — пункт №1 мирного плану президента Володимира Зеленського. Прем'єр наполягає, що потрібно якнайшвидше припинити незаконні дії Росії щодо української станції.

Раніше голова МАГАТЕ заявляв в інтерв'ю італійським ЗМІ, що російські окупаційні війська найближчим часом можуть залишити територію ЗАЕС. За його словами, Київ та Москва вже погодилися не вести обстріл атомної станції і не відкривати вогонь на її території.

Як повідомив Гроссі, українська сторона наполягає на тому, щоб російські війська прибрали всю зброю з території Запорізької АЕС, і МАГАТЕ підтримує ці вимоги. Російська сторона не проти такої умови і не просить нічого натомість.

"Це те, чого вимагають українці, і їхня точка зору зрозуміла. І це в будь-якому разі було б частиною загальної домовленості", - зазначив Гроссі.

На думку очільника МАГАТЕ, Україна та Росія домовляться про створення зони безпеки для ЗАЕС до кінця року. Він зазначив, що під час переговорів сторони вже досягли значного прогресу в обговоренні кількох ключових пунктів.

ЗСУ можуть забрати ЗАЕС "тепленькою" - Арестович

Радник Офісу президента Олексій Арестович 4 грудня заявив, що окупанти незабаром можуть залишити Запорізьку АЕС, вдавши це за "жест доброї волі". Радник Офісу президента пояснив, що це можливо в разі наступу ЗСУ на Мелітополь.

"Нам там навіть воювати не треба: ми підійшли, оточили, почекали, поки вони там здохнуть, і забрали Запорізьку АЕС тепленькою і без єдиного пошкодження. Вони це знають. Тому всі розмови - не жест доброї волі, а це їхні заходи із відчайдушних спроб забезпечити оборону півдня і зробити так, щоб частина їхніх сил і засобів не потрапила в пастку, зокрема й в Енергодарі", - пояснив Арестович.

Проте речниця МЗС Росії Марія Захарова наполягає, що Кремль не збирається передавати контроль над станцією будь-якій третій стороні в межах угоди про створення зони ядерної безпеки довкола неї.

"Про жоден вивід ЗАЕС із-під російського контролю чи передавання контролю над нею якійсь третій стороні не може і йтися", - каже спікерка МЗС РФ.

Крім того, представниця МЗС РФ спростувала заяву генерального директора МАГАТЕ про те, що Україна та Росія "близькі до укладання угоди щодо ЗАЕС".

Зеленський запропонував Путіну забратися і назвав термін

Президент України Володимир Зеленський 12 грудня під час свого звернення до лідерів країн – учасниць G7 закликав Росію завершити війну до Різдва і почати вивід військ не лише з ЗАЕС, а з усіх окупованих територій.

"Було б правильно саме на це Різдво почати виведення російських військ з міжнародно визнаної території України. Якщо Росія здійснить виведення військ з України, то тим самим буде забезпечене й надійне припинення бойових дій", - наголосив президент.

Заяву Зеленського прокоментував речник російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

"Про те, що Росія може розпочати виведення військ з України до кінця поточного року, не може і йтися", - сказав Пєсков.

Він порадив українській стороні "приймати ті реалії, які склалися за цей час", натякаючи на окупацію Росією південних і східних територій.

Коли окупанти підуть з Енергодара: три прогнози експертів

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в ефірі "24 каналу" висловив думку, що звільнення ЗАЕС від армії Росії можливе вже до кінця року.

"МАГАТЕ намагається здійснити серйозний тиск на Росію щодо створення зони безпеки навколо Запорізької атомної станції. Крім того, достатньо потужно тисне на Росію в цьому питанні пан Ердоган, президент Турецької республіки. Не забуваємо, що й Макрон підключився до цієї роботи, навіть Папа Римський. Але головний чинник, який може змусити росіян піти з цієї стації - що українські Збройні сили потрошку звільняють Запорізьку область", - заявив Омельченко.

На його погляд, достатньо реальний сценарій, що "Запорізька атомна станція повернеться під контроль МАГАТЕ і потім під контроль української компанії "Енергоатом" до нового року".

Таку ж думку поділяє військовий експерт Роман Світан.

"МАГАТЕ тисне на "Росатом", а Орбан та Ердоган тиснуть на Путіна, щоб виконати умови МАГАТЕ про повну демілітаризацію Запорізької АЕС, і Енергодара зокрема. Я думаю, до нового року цей процес буде завершено, і росіяни вийдуть щонайменше із ЗАЕС, максимум – з Енергодара", - прогнозує він.

Своєю чергою, військовий експерт Олександр Коваленко вважає, що звільнення Енергодара можливе в разі контрнаступу ЗСУ, а сприятливі умови для цього з'являться не раніше ніж за перший квартал 2023 року.

"Не можу виключати того, що коли ЗСУ почнуть продавлювати росіян на Запорізькому плацдармі, вони різко використають наратив про МАГАТЕ та залишать північно-західний виступ. Можливо так і буде. Але не зараз, і не завтра, і не за тиждень", - вважає Коваленко.

Як наголосив експерт, умови для контрнаступу поки що не сформовані, тому "говорити про втечу окупантів зарано, але все одно це невідворотно".

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