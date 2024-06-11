Росія набирає на війну жінок із в'язниць: NYT розповів деталі

Жінкам запропонували помилування та платню в еквіваленті 2 тисяч доларів на місяць, що приблизно у 10 разів перевищує мінімальну зарплату в РФ.

Наприкінці травня Росія звільнила із в’язниць групу жінок для участі у війні протим України.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на ексув’язнених, які підтримують зв’язок із тими, хто досі перебуває у тюрмі. За їхніми словами, військові вербувальники забрали кількох жінок із в'язниці під Санкт-Петербургом. Поки незрозуміло, чи є це звільнення поодиноким випадком, пілотною програмою чи початком більшої хвилі вербування.

Станом на початок 2022 року у російських в’язницях відбували покарання близько 30 тисяч жінок. Вербувальники почали обхід по в'язницях для жінок по всій європейській частині Росії восени 2023 року. Проте досі засуджені жінки, які вступили на військову службу, залишалися ув’язненими без офіційних пояснень.

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"Вербування жінок-засуджених відбувається в момент, коли російський уряд вдається до все більш нестандартних схем, щоб залучити добровольців з маргінесу російського суспільства, намагаючись уникнути чергового непопулярного призову. Крім ув'язнених, ці схеми вербування спрямовані на боржників, обвинувачених у злочинах та іноземців", – йдеться у статті.

Які обов’язки виконуватимуть російські призовниці на фронті, поки невідомо. Вербувальники пропонували ув’язненим контракти на службу снайперами, бойовими санітарками та фронтовими радистками на один рік. Тоді погодились лише близько 40 із 400 в’язнів колонії.

Їм запропонували помилування та платню в еквіваленті 2 тисяч доларів на місяць, що приблизно у 10 разів перевищує мінімальну зарплату в Росії.

Як пояснили колишні ув'язнені, рішення піти на фронт жінки прийняли зокрема через суворі умови в російських в'язницях. Вони були змушені постійно мовчати і проводили до 12 годин на добу, виконуючи обов’язкову роботу в лісопильній майстерні в’язниці, навіть при мінусовій температурі взимку.

Нагадаємо, раніше директорка фонду "Русь сидящая" Ольга Романова пояснила, що мотивує ув'язнених йти на війну проти України. Через брак доступу до інформації у жіночих колоніях Росії жінки не мають реального уявлення про війну РФ проти України. Саме тому їх легко вмовити воювати в Україні.

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