"Росія наближається до технологічного переламу": Марія Берлінська — про те, що потрібно для перемоги України

Мати української аеророзвідки — Марія Берлінська, яка займається дронами та навчає військових, заявила про загрозу технологічного переламу у війні в бік РФ.

Росія рухається у бік не лише кількості роботизованих систем і повітряних, і водних, і наземних дронів, а й в бік концептуальної якості.

Про це сказала волонтерка, членкиня команди адвокації зброї для України в США, керівниця Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська в ефірі Radio NV.

"Ми зараз знаходимося в моменті, коли Росія наближається до певного технологічного переламу. (...) Вони ще й зараз рухаються в сторону зміни фактично такої концептуальної, філософської зміни якості. Наприклад, це автоматизовані оптичні системи наведення та навігації", — повідомила Марія Берлінська.

Волонтерка також навела приклад битви із допомогою технологій.

"Є ударний дрон, який летить і вражає нашу гармату чи наш мінометний розрахунок. Уявіть ситуацію, коли цей дрон керується не в ручну, а коли летить рій дронів (це може бути одночасно півсотні і більше дронів) і вони керуються не в ручну, вони запрограмовані і комп'ютерним зором вони розпізнають... як виглядає наша техніка чи особовий склад", — каже Марія Берлінська.

За її словами, такі дрони полюють в автоматичному режимі.

"І куди б ми не рухалися, ці дрони будуть летіти за нами... Коли такі системи раніше чи пізніше почнуть масово застосовуватися на полі бою, вони дадуть росіянам серйозну технологічну перевагу. Просто уявіть поле бою, де летять сотні дронів і автоматично "детектять". І їх неможливо зупинити засобами класичної радіоелектронної боротьби, яких в нас, до речі, теж в нас досі немає", -— додала вона.

Берлінська також пояснила, що на що важливо зараз робити ставку.

"Потрібно максимально втягувати технології", — заявила Берлінська.

Тим часом у Повітряних силах розповіли, яким чином росіяни намагаються обманути українську протиповітряну оборону. Ворог використовує "фальш-цілі" у війні проти України., тож так намагається ввести Сили оборони в оману.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.