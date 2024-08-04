Росія наблизилася до втрати усіх своїх субмарин у Чорному морі – Defense Express

Основним ремонтним заводом підводних човнів у Чорному морі для РФ є Севастопольський морський завод.

Успішне ураження підводного човна Чорноморського флоту РФ "Ростов-на-Дону" у Севастополі ставить під сумнів можливість окупантів ремонтувати свої підводні човни у Чорному морі. Без ремонту російські субмарини, як мінімум, не зможуть вийти в море, а як максимум - зазнають аварії під водою.

До такого висновку прийшли у виданні Defense Express.

Окрім остаточно потопленого “Ростова-на-Дону” у Чорному морі РФ тримає ще три підводних човни аналогічного проєкту "Варшав'янка" - Б-265 "Краснодар", Б-268 "Великий Новгород" та Б-271 "Колпино", а також проєкту "Палтус" Б-871 "Алроса".

Експлуатація всіх трьох "Варшав'янок" вкрай активна, тому потреба їх ремонту вища за норми мирного часу, навіть у бухті Новоросійська ворог тримає їх у напівзануреному стані.

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Основним ремонтним заводом підводних човнів у Чорному морі для РФ є Севастопольський морський завод. Тобто для повноцінного ремонту їх необхідно загнати під удар в окупований Севастополь.

РФ не має практичної можливості відправити підводні човни на планові ремонти на Кронштадтському морському заводі на Балтиці, оскільки Босфор перекрито для військових суден Туреччиною. Ба більше, дуже сумнівною є можливість їх втечі і через "чорних хід" - Азовське море та Дон.

Єдина можлива альтернатива - судноремонтний завод у Новоросійську, але він ніколи не займався підводними човнами.

“Звісно це не означає, що у РФ вже "завтра" всі підводні човни стануть на причал. Більше того, скоріш за все, відсутність регламентних ремонтних робіт навряд взагалі змусить командування решток російського Чорноморського флоту щось змінити. Але виведення з ладу чотирьох підводних човнів РФ - це лише питання часу”, - наголосили аналітики видання.

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ підтвердили, що у Севастополі було уражено російський підводний човен "Ростов-на-Дону". В результаті влучання човен затонув на місці.

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