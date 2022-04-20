Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росія надалі перекидає резерви: Данілов заявив, що великий наступ на Донбасі ще не розпочався

Дата публікації
Перегляди
2023
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росія надалі перекидає резерви: Данілов заявив, що великий наступ на Донбасі ще не розпочався

Фото: facebook.com

Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що великий наступ російських військ на Донбасі ще не розпочався, армія РФ продовжує перекидати туди свої резерви.

Водночас у Харківській, Донецькій та Луганській областях розпочалися бої по всіх лініях фронту.

Про це Данілов розповів в ефірі Радіо НВ 20 квітня. 

"Але це була їхня (росіян – ред.) спроба випробувати на міцність наші Збройні сили. Спроба була невдала. На сьогодні вони продовжуватимуть ці спроби. Коли почнеться так званий великий наступ – це питання часу", – сказав секретар РНБО.

Він також зауважив, що битва за Донбас може бути далеко не останньою.

"Попереду може бути ще багато різних речей", – сказав Данілов.

Він також повідомив, що Росія може стягувати війська ще протягом двох-чотирьох тижнів.

Нагадаємо, 20 квітня в Пентагоні повідомили, що Росія додала в Україні 17 батальйонних тактичних груп за минулий тиждень і ще чотири – лише за останні 24 години. Загалом на території України зараз перебувають 82 російські БТГ.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація