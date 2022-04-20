Росія надалі перекидає резерви: Данілов заявив, що великий наступ на Донбасі ще не розпочався

Росія надалі перекидає резерви: Данілов заявив, що великий наступ на Донбасі ще не розпочався

Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що великий наступ російських військ на Донбасі ще не розпочався, армія РФ продовжує перекидати туди свої резерви.

Водночас у Харківській, Донецькій та Луганській областях розпочалися бої по всіх лініях фронту.

Про це Данілов розповів в ефірі Радіо НВ 20 квітня.

"Але це була їхня (росіян – ред.) спроба випробувати на міцність наші Збройні сили. Спроба була невдала. На сьогодні вони продовжуватимуть ці спроби. Коли почнеться так званий великий наступ – це питання часу", – сказав секретар РНБО.

Він також зауважив, що битва за Донбас може бути далеко не останньою.

"Попереду може бути ще багато різних речей", – сказав Данілов.

Він також повідомив, що Росія може стягувати війська ще протягом двох-чотирьох тижнів.

Нагадаємо, 20 квітня в Пентагоні повідомили, що Росія додала в Україні 17 батальйонних тактичних груп за минулий тиждень і ще чотири – лише за останні 24 години. Загалом на території України зараз перебувають 82 російські БТГ.

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