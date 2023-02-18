Росія накопичила 450 літаків і 300 гелікоптерів: у розвідці оцінили загрозу великого авіаудару по Україні

У ГУР вважають напад з повітря на Київ малоймовірним сценарієм.

Військова розвідка має інформацію, що Росія зібрала на заході країни 450 літаків і 300 гелікоптерів. Вони дислокуються на території РФ за 200 км від українського кордону.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов для Kyiv Post.

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"Ми маємо інформацію про наявність приблизно 450 літаків тактичної авіації (не стратегічних бомбардувальників) і близько 300 гелікоптерів, половина з них – ударні. Вони розміщені в основному на території Російської Федерації не менше ніж за 200 кілометрів від кордону, зосереджені в різних місцях, але поза межами нашої досяжності", – сказав Юсов.

Він пояснив, що ворожа авіація розташована на відстані 200 км від кордону України, щоб не потрапити в зону потенційного 80-кілометрового удару HIMARS.

Юсов також прокоментував загрозу масованої повітряної атаки, про що останнім часом говорять військові експерти та аналітики. Він припустив, що російська авіація може бути використана для підтримки наступу Кремля на сході України.

"Ці сили можуть бути використані в першу чергу на Донбасі. Наступ Росії на сході триває, і це реалізація плану Путіна щодо захоплення територій Донецької та Луганської областей до кінця березня", - зауважив він.

Нагадаємо, низка іноземних ЗМІ та експертів повідомили, що Росія зібрала літаки та гвинтокрили поблизу російсько-українського кордону і готує повітряну атаку.

За оцінками бриатнської розвідки, повітряно-космічні сили Росії, ймовірно, зберегли по всій РФ практично недоторканим парк з приблизно 1500 бойових літаків з екіпажем.

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