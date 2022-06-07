Росія накопичила потенціал, але не реалізує: Арестович розповів про дивну "зупинку" окупантів на фронті

Росія накопичила потенціал, але не реалізує: Арестович розповів про дивну "зупинку" окупантів на фронті

Російські окупанти на фронті взяли "оперативну паузу".

Вони планують перерізати трасу "Лисичанськ-Бахмут" та оточити Лисичанськ і Сєвєродонецьк.

Про це 7 червня розповів радник керівника Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником та журналістом Марком Фейгіним.

"Раніше російські війська продовжували наступ, якщо був потенціал. На цей раз вони нікуди не пішли. Вони навіть на Харківщині відійшли, але при цьому обстрілюють Харків. Ця дивна пауза швидше за все означає, що вони ще не перекинули війська, тому що ми знаємо, що вони знімають війська, так званої "народної міліції ДНР" на Попаснянський напрямок, який визначений, як основний з метою перерізати трасу "Лисичанськ-Бахмут" та оточити Лисичанськ і Сєвєродонецьк. Це - моя гіпотеза, бо я не знаю, чому сталась оперативна пауза", - сказав Арестович.

Нагадаємо, ЗСУ на сході України завдали успішних ударів по російських окупантах. Українські захисники всю ніч проти 7 червня артилерією били по скупченню противника.

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