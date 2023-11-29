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Росія накопичила велику кількість ракет: у НАТО назвали цілі майбутніх масованих атак

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Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Росія накопичила велику кількість ракет: у НАТО назвали цілі майбутніх масованих атак

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг / Фото: Associated Press

Країни-члени НАТО погодилися сформувати коаліцію протиповітряної оборони України.

Росія цьогоріч знову планує занурити Україну у темряву. Для цього вона накопичила перед зимою великий арсенал ракет.

Про це сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час брифінгу у Брюсселі після засідання Ради Україна - НАТО у середу, 29 листопада.

Генсек закликав союзників недооцінювати Російську Федерацію. Аби продовжувати війну, Кремль перевів свою економіку на воєнні потреби.

"У Путіна висока терпимість до втрат. І цілі Росії в Україні не змінилися. Росія напередодні зими накопичила великий ракетний арсенал. І ми бачимо нові спроби удару по енергомережі та енергетичній інфраструктурі України. Намагається залишити Україну в темряві та холоді", - сказав він.

Столтенберг розповів, що країни-члени НАТО погодилися сформувати коаліцію протиповітряної оборони України, аби захистити "захистити Збройні сили та міста України. І рятувати українські життя".

Нагадаємо, генсек НАТО розповів, скільки окупантів Росія втратила у війні в Україні.

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Дата публікації
Перегляди
635
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