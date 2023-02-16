Росія накопичує авіацію біля кордонів з Україною: військовий експерт пояснив наміри окупантів

У Росії давно звучали такі гасла, що треба кидати авіацію в бій, незважаючи на втрати.

Авіацію, що скупчилася біля кордонів з Україною, росіяни можуть використати для підтримки ймовірного наступу, Однак для РФ це обернеться великими втратами.

Про це в ефірі Апостроф TV розповів експерт з авіації Валерій Романенко.

"У Росії давно звучали такі гасла, що треба кидати авіацію в бій, незважаючи на втрати", – зазначив Романенко.

Він назвав масовані напади окупантів "м'ясними атаками".

"Вони масою продавлюють нашу оборону, то чому б не спробувати літаковою масою продавити нашу протиповітряну оборону? Звичайно, це призведе до шалених втрат, тому що ми отримуємо нові і нові зенітно-ракетні комплекси", – пояснив він.

Експерт назвав 9 засідання "Рамштайн" не лише "танковим", але й "протиповітряним".

"Там було оприлюднено отримання SAMP/T – системи, подібної до американських Patriot за параметрами. Французи підтвердили системи малої дії Crotale та передачу спеціалізованих радарів від найбільшого французького виробника високотехнологічної продукції. Це тактичні радари, спеціалізовані на виявленні крилатих ракет, коптерів, безпілотників, артилерійських снарядів – всього, що завгодно, що літає в повітрі на невеликій висоті. Хоча дальність виявлення величезна - до 250 км", – сказав експерт.

За словами Романенка, втрати росіян у разі наступу авіацією будуть величезні.

"Якщо російська авіація прориватиметься вглиб України, ми всі на власні очі бачитимемо результати їхніх бойових дій, бо до кожного збитого літака можна буде поїхати, зняти і показати картинку. Самі розумієте, яка це буде моральна підтримка, що російська авіація зазнає втрат. А вони, напевно, зазнають втрат, тому що нічого нового ні в тактиці, ні в техніці у них не з'явилося", – зазначив Романенко.

Раніше голова Пентагону Ллойд Остін заявляв, що у США не бачать ознак нарощування Росією авіації, однак наголосив на важливості посилення української ППО.

Також експерти надавали пояснення щодо російських повітряних куль, то їх вже фіксували в різних регіонах України. Такі помітили в небі над Києвом та областю. Ці кулі збирали дані про українську ППО.

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