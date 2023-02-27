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Росія накопичує авіацію поряд з Україною: у ГУР розповіли, що планує ворог

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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Росія накопичує авіацію поряд з Україною: у ГУР розповіли, що планує ворог

Російська армія планує задіяти авіацію в Україні.

Росія накопичила певну кількість штурмової авіації біля кордонів з Україною. Ворог планує задіяти її у найважливіших напрямах, де намагається вести наступ.

Про це РБК-Україна повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Черняк.

"Вони розуміють, що їм це не вдається. Вони там не досягли жодного стратегічного успіху, 95% сухопутних військ РФ так чи інакше бере участь в агресії проти України, у них нема чим і кому воювати. Тому росіяни вирішили збільшити свій наступальний потенціал застосуванням авіації", – зазначив він.

Черник додав, що українська система протиповітряної оборони з кожним днем посилюється. За його словами, враховуючи, що Повітряні сили навчилися збивати ракети та іранські дрони, літаки збивати буде ще простіше.

Нагадаємо, Росія змінює тактику завдання ракетних ударів по території України. Це оцінюється з двох позицій.  

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Дата публікації
Перегляди
3449
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