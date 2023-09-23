Росія накопичує "Калібри": Гуменюк попереджає про атаки восени-взимку

Росіяни не відмовляються від своїх планів.

Країна-агресорка Росія скоротила обстріли України ракетами морського базування типу "Калібр". Це пов'язано з намаганням ворога накопичити потенціал для ударів по об’єктах критичної інфраструктури восени-взимку.

Про це в ефірі телемарафону заявила керівниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, окупаційна армія не відмовиться від своїх планів атакувати. Крім того, Гуменюк нагадала, що росіяни мають перевагу в повітрі і запас ракет, який намагаються поновлювати, а в плані абсолютного блокування російського виробництва зброї санкції не працюють.

"Ворог продемонстрував, якщо витримати паузу, то здатен накопичити певну кількість ракет… Цілком очевидно, що вони продовжують накопичувати і ракети морського базування", - зауважила Наталя Гуменюк.

Представниця ЗСУ додала, що Україна вже багато пережила, тому наразі підготовлена і багато чого знає про ці атаки.

Як повідомлялося, Росія могла накопичити до 600 ракет для ударів по Україні. Військові експерти прогнозують, що новою ціллю масованих ударів може стати енергетична інфраструктура.

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