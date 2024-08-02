Росія накопичує ракети для масованого удару: експерт назвав ймовірну дату

У липні Росія застосувала для ударів по Україні найменшу від початку цього року кількість ракет. Це може свідчити про накопичення державою-агресоркою цього виду зброї для завдання масованого удару у серпні, ймовірно на День незалежності.

Таку думку висловив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

Також читайте Чому вночі 31 липня не були застосовані ракети: пояснення експерта

“Обмежене застосування російськими окупаційними військами в липні ракетної компоненти може бути пов'язане як зі зниженням їх виробничих показників, так і з плановим накопиченням більш масованого комбінованого удару в серпні. Особливо якщо врахувати, що цього місяця Україна святкуватиме День Незалежності”, - написав він у своєму Telegram-каналі.

За підрахунками експерта, у липні ворог використав таку кількість та номенклатуру ракет:

Х-59/69 - 28 (22 збито);

- 28 (22 збито); 9М723 ОТРК "Іскандер-М" - 24/1;

- 24/1; 9М727 ОТРК "Іскандер-К" - 3/1;

- 3/1; Х-101/555/55 - 22/19;

- 22/19; КРМБ "Калібр" - 14/11;

- 14/11; Х-47М2 "Кинджал" - 1/1;

- 1/1; 3М22 "Циркон" - 1/0;

- 1/0; Х-22 - 2/0;

- 2/0; Невідомого типу - 14/1.

Також фіксувалися пуски Х-35, Х-38МЛ і Х-31П.

"Сумарно в липні російські окупаційні війська застосували 112 ракет різного типу, що є найменшим показником від початку 2024 року. Найчастіше ударів зазнавали Миколаївська, Харківська, Одеська та Дніпропетровська області", - зазначив Коваленко.

Нагадаємо, у ніч проти 31 липня російська армія запустила по Україні 89 ударних дронів типу “Шахед” — усіх їх збили сили Протиповітряної оборони. Водночас ворожі стратегічні бомбардувальники Ту-95МС прямували до пускових рубежів під час атаки, однак не зробили ані реальних пусків, ані їхньої імітації. Крім того, у небо підіймали МІГ-31К, який не здійснив пуски ракет.

Що саме знищила українська атака проти ночі 2 серпня в Криму? Чому «шахедів» стало менше?

Читайте також: