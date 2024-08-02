Росія накопичує ракети для масованого удару: експерт назвав ймовірну дату

За підрахунками експерта, у липні ворог використав 112 ракет різного типу.
У липні Росія застосувала для ударів по Україні найменшу від початку цього року кількість ракет. Це може свідчити про накопичення державою-агресоркою цього виду зброї для завдання масованого удару у серпні, ймовірно на День незалежності.
Таку думку висловив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.
“Обмежене застосування російськими окупаційними військами в липні ракетної компоненти може бути пов'язане як зі зниженням їх виробничих показників, так і з плановим накопиченням більш масованого комбінованого удару в серпні. Особливо якщо врахувати, що цього місяця Україна святкуватиме День Незалежності”, - написав він у своєму Telegram-каналі.
За підрахунками експерта, у липні ворог використав таку кількість та номенклатуру ракет:
- Х-59/69 - 28 (22 збито);
- 9М723 ОТРК "Іскандер-М" - 24/1;
- 9М727 ОТРК "Іскандер-К" - 3/1;
- Х-101/555/55 - 22/19;
- КРМБ "Калібр" - 14/11;
- Х-47М2 "Кинджал" - 1/1;
- 3М22 "Циркон" - 1/0;
- Х-22 - 2/0;
- Невідомого типу - 14/1.
Також фіксувалися пуски Х-35, Х-38МЛ і Х-31П.
"Сумарно в липні російські окупаційні війська застосували 112 ракет різного типу, що є найменшим показником від початку 2024 року. Найчастіше ударів зазнавали Миколаївська, Харківська, Одеська та Дніпропетровська області", - зазначив Коваленко.
Нагадаємо, у ніч проти 31 липня російська армія запустила по Україні 89 ударних дронів типу “Шахед” — усіх їх збили сили Протиповітряної оборони. Водночас ворожі стратегічні бомбардувальники Ту-95МС прямували до пускових рубежів під час атаки, однак не зробили ані реальних пусків, ані їхньої імітації. Крім того, у небо підіймали МІГ-31К, який не здійснив пуски ракет.
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