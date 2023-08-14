Росія накопичує запаси далекобійної зброї – у ГУР розповіли про плани ворога

Представник ГУР також пояснив, як окупанти змінили тактику обстрілів України.

Представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький розповів, що війська РФ зараз намагаються накопичити запаси далекобійної зброї, щоб продовжити обстріли України.

Про це він розповів у інтерв'ю "Обозреватель".

"Зараз в Росії знову намагаються накопичити запаси далекобійного озброєння, аби продовжувати ракетний терор", - сказав він.

Представник ГУР також розповів, як окупанти змінили тактику обстрілів.

"Вони комбінують різні типи озброєнь під час повітряних атак, але кількість ракет в одній хвилі удару зменшилась. Також росіяни імітують пуски, використовують фальш-цілі, проводять розвідку, в тому числі й космічну. Вони прагнуть виявити прогалини, щоб обійти нашу систему ППО, або ж уразити наші комплекси для захисту загроз із повітря", - пояснив Скібіцький.

Нагадаємо, у ГУР розповіли, чи будуть масовані обстріли України на День Незалежності.

Читайте також: