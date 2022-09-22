Росія накрила Дніпропетровщину "Градами": є загиблий (фото)

Російська армія у ніч проти 22 вересня обстріляла Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області з "Градів". У результаті загинув 35-річний чоловік.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

У Нікополі постраждали 17 багатоповерхових та приватних будинків, газопровід та лінії електропередачі.

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Російські снаряди прилетіли також у дві лікарні, школу, футбольне поле, краєзнавчий музей, адміністративні будівлі, кілька магазинів та ринок. У результаті обстрілу пошкоджено стели на Алеї пам'яті. Через атаку спалахнули чотири пожежі у торговельних кіосках та гаражах.

У Кривому Розі через атаку ворожого дрону-камікадзе горіла двоповерхова будівля. Рятувальники пожежу загасили. Люди не постраждали.

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Нагадаємо, вранці 22 вересня російська армія завдала ракетного удару по Запоріжжю. Над містом піднявся великий стовп диму.

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