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Росія накрила Дніпропетровщину "Градами": є загиблий (фото)

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Росія накрила Дніпропетровщину "Градами": є загиблий (фото)

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Вулиці усіяні вирвами та уламками боєприпасів. 

Російська армія у ніч проти 22 вересня обстріляла Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області з "Градів". У результаті загинув 35-річний чоловік.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

У Нікополі постраждали 17 багатоповерхових та приватних будинків, газопровід та лінії електропередачі. 

Російські снаряди прилетіли також у дві лікарні, школу, футбольне поле, краєзнавчий музей, адміністративні будівлі, кілька магазинів та ринок. У результаті обстрілу пошкоджено стели на Алеї пам'яті. Через атаку спалахнули чотири пожежі у торговельних кіосках та гаражах. 

У Кривому Розі через атаку ворожого дрону-камікадзе горіла двоповерхова будівля. Рятувальники пожежу загасили. Люди не постраждали. 

© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Нагадаємо, вранці 22 вересня російська армія завдала ракетного удару по Запоріжжю. Над містом піднявся великий стовп диму.

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