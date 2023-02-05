Росія накрила Херсонщину смертельним вогнем (фото)

Минулої доби, 4 лютого, російська армія 60 разів відкривала вогонь по мирних населених пунктах Херсонської області.

Про це в Telegram повідомила обласна військова адміністрація.

"Херсон російські військові атакували шість разів. Снаряди пошкодили будинки. За минулу добу внаслідок обстрілів загинула людина, ще один житель області поранений", - йдеться у дописі.

Очільник Бериславської РВА Літвінов у Telegram повідомив, що протягом доби російська армія обстріляла чотири громади району, зокрема Берислав, Осокорівку, Гаврилівку, Милове, Качкарівку та Дудчани. Пошкоджені будинки та господарські споруди.

Зранку в неділю, 5 лютого, російські військові завдали чергового удару по Херсону. На цей раз мішенню ворога стала будівля місцевого ліцею.

"У приміщенні навчального закладу на першому поверсі виникла пожежа на площі близько 100 м кв. Загоряння ліквідували 14 рятувальників", - повідомили у ДСНС.

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