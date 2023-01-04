Росія накрила вогнем Бахмут: є жертви (фото 18+)

Вдень 4 січня російська війська вдарили артилерією по Бахмуту Донецької області, внаслідок чого двоє людей загинуло. Жінки отримали смертельні поранення від осколків снарядів.

Про це повідомляє поліція Донецької області.

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"Сьогодні близько 12:00 війська рф вдарили по місту з артилерії. Один зі снарядів влучив у дорогу. Осколками смертельно покалічило двох літніх жінок. Надалі встановлюватимуть особи загиблих. Жінки перебували у вкрай небезпечному районі та не мали сил швидко сховатися від обстрілу", - поінформували правоохоронці.

Поліція Донеччини закликає цивільних мешканців евакуюватися до більш безпечних місць, аби врятуватися від російських атак. Телефон евакуаційної групи "Білий Янгол" на Бахмутському нарямку - 066-56-15-102.

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Фото: ГУНП у Донецькій області

Фото: ГУНП у Донецькій області

Що відбувається у Бахмуті

Найбільш складною ситуація залишається на ділянці Соледар-Бахмут-Майорськ. Навіть в умовах переваги противника в силах і засобах вони не змогли захопити Соледар та оточити Бахмут до 26 грудня, як їм наказувало командування. Втім, вони не відмовилися від своїх планів вийти на кордони Донецької області.

Російська армія зазнає величезних втрат, намагаючись взяти Бахмут. Раніше заступник командира 3-го батальйону "Свобода" у складі 4-ї бригади НГУ Володимир Назаренко розповів, що російські окупанти втрачають 80% зі своїх штурмових груп у Бахмуті, а поранених кидають помирати.

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