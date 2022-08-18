Росія накрила вогнем Дніпропетровщину: пошкоджені 15 будинків, школа і храм (фото)

РФ зруйнувала майже два десятки будівель в області за ніч.

У ніч проти 18 серпня російська армія обстріляла Криворізький та Нікопольський райони Дніпропетровщини. Було поранено 57-річну жінку, її госпіталізували.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

У житлові квартали Нікополя, який РФ накрила вогнем двічі, прилетіли 15 снарядів зі ствольної артилерії. У місті пошкоджені 15 приватних будинків, школа, автівки, магазин та храм. Обстрілами також зачепило кілька газогонів та ліній електропередачі. На місці працюють аварійні бригади.

У Криворізькому районі ворог скерував "Урагани" на Апостолівську громаду. Там без руйнувань та постраждалих.

У Великій Костромці Зеленодольської громади електрики наразі лагодять пошкоджену лінію. Через обстріл до тисячі людей лишилися без світла.

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Нагадаємо, зранку 18 серпня російська армія знову вдарила по Харкову. Окупанти влучили в приміщення гуртожитку, що в Слобідському районі. Багато людей постраждали.

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