Росія накрила вогнем Дніпропетровщину: пошкоджені 15 будинків, школа і храм (фото)

РФ зруйнувала майже два десятки будівель в області за ніч.
У ніч проти 18 серпня російська армія обстріляла Криворізький та Нікопольський райони Дніпропетровщини. Було поранено 57-річну жінку, її госпіталізували.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
У житлові квартали Нікополя, який РФ накрила вогнем двічі, прилетіли 15 снарядів зі ствольної артилерії. У місті пошкоджені 15 приватних будинків, школа, автівки, магазин та храм. Обстрілами також зачепило кілька газогонів та ліній електропередачі. На місці працюють аварійні бригади.
У Криворізькому районі ворог скерував "Урагани" на Апостолівську громаду. Там без руйнувань та постраждалих.
У Великій Костромці Зеленодольської громади електрики наразі лагодять пошкоджену лінію. Через обстріл до тисячі людей лишилися без світла.
Нагадаємо, зранку 18 серпня російська армія знову вдарила по Харкову. Окупанти влучили в приміщення гуртожитку, що в Слобідському районі. Багато людей постраждали.
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