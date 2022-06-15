Росія налаштована на тривалі військові дії і вирішення "питання України" впродовж кількох років - Арестович

Війна Росії проти України може тривати кілька років.

Зараз росіяни усвідомили, що в них не вийде швидко окупувати Україну.

Про це радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив у ефірі "Фейгін Live", коментуючи плани армії Росії.

"Росія налаштована на довгу війну проти України. Вона може тривати кілька років. Заява Медведєва, що через кілька років України може не бути свідчить про те, що у них може бути таке планування. Вони зрозуміли, що зробили помилку, що швидко Україну не вийде окупувати. Вони розраховують на слабкість Заходу. І з їхньої точки зору Захід цю слабкість демонструє", - сказав Арестович.

Нагадаємо, окупанти хочуть перерізати трасу Бахмут-Лисичанськ, оточити війська ЗСУ, замкнути котел та добивати наших вояків. Тобто ворог хоче повторити Маріуполь.

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